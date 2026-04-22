В Отырарском районе прощаются с Мухтаром Шахановым

Тело известного поэта Мухтара Шаханова доставлено в Отырарский район Туркестанской области. Для того, чтобы проститься с выдающимся человеком, который внес неоценимый вклад в духовную жизнь казахского народа, в Отырарский район съезжаются люди со всего Казахстана.

Люди, собравшиеся на траурном митинге, выражают соболезнования родным покойного и с волнением вспоминают светлый образ поэта и богатое духовное наследие, которое он оставил после себя. В траурной церемонии приняли участие жители южного региона, представители интеллигенции, государственные и общественные деятели.

Церемония прощания с поэтом стала выражением глубокого уважения народа к личности, занимающей особое место в жизни страны, а также к его жизни и творчеству.