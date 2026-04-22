Президент выступил на экологическом саммите в Астане

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане, подчеркнув важность глобальной экологической повестки и международного сотрудничества.

Глава государства отметил, что экология сегодня выходит за рамки климата и затрагивает основы жизни человека — чистый воздух, воду, продовольственную безопасность и благополучие будущих поколений. Он подчеркнул, что саммит проходит в День Земли и отражает общую ответственность стран региона за устойчивое будущее.

Токаев заявил, что в условиях глобальной нестабильности особенно важна роль ООН как универсальной платформы диалога, однако подчеркнул необходимость адаптации международных институтов к современным реалиям. По его словам, устав ООН должен соблюдаться полностью и не может применяться выборочно.

Отдельно президент отметил, что экологический переход должен быть справедливым и учитывать уровень развития разных стран. По его словам, сотрудничество в сфере экологии должно строиться на партнёрстве, доверии и взаимной ответственности без давления и обвинений.