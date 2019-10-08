Ерлан Айтаханов провел встречу с народным писателем и поэтом Мухтаром Шахановым.

Они обсудили государственную политику в области культуры, состояние отечественной литературы и роль интеллигенции в духовной модернизации.

Глава мегаполиса, рассказав о проводимых в Шымкенте работах по реализации статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», отметил уникальный вклад М. Шаханова в развитие национальной литературы. Стороны также говорили о предстоящих в следующем году юбилеях — 175-летии Абая и 1150-летии Аль-Фараби.