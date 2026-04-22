В Казахстане выросла популяция снежного барса и сайгаков

Президент Касым-Жомарт Токаев на экологическом саммите в Астане рассказал о результатах Казахстана в сохранении биоразнообразия.

По его словам, восстановлена популяция сайгаков, а численность снежного барса выросла более чем вдвое и достигла около 190 особей. В стране также ведётся работа по восстановлению редких видов, включая туранского тигра, лошадь Пржевальского и соколов.

За последние пять лет высажено более 1,5 млрд деревьев на площади свыше 1 млн гектаров, включая лесопосадки саксаула на высохшем дне Аральского моря.

Отдельно президент отметил движение «Таза Қазақстан», которое объединило около миллиона волонтёров. Он подчеркнул важность экологического просвещения, цифровых технологий и искусственного интеллекта в решении экологических задач.

Токаев также заявил, что защита планеты — общая ответственность человечества, и призвал к сотрудничеству, справедливому доступу к ресурсам и практическим результатам. Принятая Астанинская декларация закрепляет эти принципы регионального партнёрства.