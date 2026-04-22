Президент призвал к международной защите Каспийского моря

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Аральское море остаётся символом последствий нерационального использования природных ресурсов и важности научно обоснованных решений.

Глава государства отметил, что водная безопасность имеет ключевое значение для Центральной Азии. По его словам, Казахстану удалось восстановить около 36% Северного Арала, улучшив качество воды, рыбные ресурсы и условия жизни населения. Также завершается трёхлетнее председательство страны в Международном фонде спасения Арала.

Токаев призвал международное сообщество поддержать усилия по сохранению Каспийского моря. Он сообщил о создании Каспийского научно-исследовательского института и подчеркнул необходимость предотвращения любой военной активности в регионе.

Отдельно президент отметил, что в рамках саммита стартуют консультации по созданию Международной водной организации, предложенной Казахстаном как агентству ООН.