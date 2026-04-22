Три предприятия в Шымкенте задерживали выплаты сотрудникам

В Шымкенте сразу 3 предприятия оказались в центре зарплатного скандала. Пятнадцать сотрудников остались без положенных выплат. Причём речь шла не о копейках – речь шла о 25 миллионах тенге. Свои деньги сотрудники получили только после многократных обращений и жалоб в соответствующие органы.

Женис Макулбаев, руководитель департамента комитета государственной инспекции труда по городу Шымкенту: «Задолженность по заработной плате является прямым нарушением закона, поскольку затрагивает каждого работника и напрямую влияет на его благосостояние. При отсутствии своевременной оплаты труда человек лишается возможности обеспечивать свою семью, что влечёт серьёзные социальные последствия».

И если в трёх предприятиях вопрос удалось урегулировать, то в 2-ух последующих случаях, ситуация оказалась куда сложнее. По решению суда компании признаны банкротами. Задолженность перед сотрудниками составила 45 миллионов тенге. Обещанные выплаты люди так и не получили.

Женис Макулбаев, руководитель департамента комитета государственной инспекции труда по городу Шымкенту: «Заработная плата должна выплачиваться ежемесячно, в установленные сроки. Если, к примеру, она не перечислена до десятого числа месяца, как это предусмотрено, законодательство предусматривает ответственность-штрафы и начисление пени, которые подлежат обязательной выплате. Своевременная оплата труда является одной из ключевых социальных гарантий».

Напомним, в прошлом году права более тысячи человек были защищены при отсутствии своевременных выплат заработной платы.