Президент обозначил приоритеты экологического развития

Президент Касым-Жомарт Токаев на Региональном экологическом саммите в Астане заявил, что природа может существовать без геополитики, тогда как геополитика невозможна без природы. Он подчеркнул, что страны региона объединяют общие экосистемы, климатические риски и ответственность за их сохранение.

Глава государства отметил, что Центральная Азия сталкивается с рядом экологических вызовов — дефицитом воды, опустыниванием, таянием ледников, загрязнением воздуха и утратой биоразнообразия. По его словам, настало время не отчетов, а конкретных решений.

Токаев подчеркнул, что в Казахстан экологическая политика закреплена на уровне Конституции и является частью государственной ответственности. Страна реализует переход к «зеленой» энергетике, восстановление земель, водосбережение и развитие регионального сотрудничества.

Президент сообщил, что к 2030 году доля возобновляемых источников энергии превысит 15%, а выбросы крупных энергетических объектов сократятся почти на 35%. Также Казахстан развивает атомную энергетику и модернизирует угольные станции с применением «чистых» технологий.