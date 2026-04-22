Камеры контроля скорости сократили число ДТП

В Казахстане благодаря внедрению систем видеоконтроля количество дорожно-транспортных происшествий на республиканских автодорогах снизилось на 20%.

В настоящее время камеры, установленные на арках восьми платных участков, фиксируют среднюю скорость движения транспорта и передают данные о нарушениях в уполномоченные органы. До конца 2026 года планируется расширить систему и установить контроль скорости ещё на 16 платных участках.

Об этом сообщил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на площадке СЦК. По его словам, компания последовательно внедряет инновационные решения, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Одним из таких решений стала установка лазерных систем визуального ориентирования на платных автодорогах.

На сегодняшний день они внедрены на 22 участках республиканской сети, включая направления Астана – Щучинск, Алматы – Хоргос, Шымкент – Тараз, Уральск – граница РФ и другие ключевые транспортные коридоры.

Лазерные установки проецируют чёткие световые линии в зоне видимости водителя, формируя понятные ориентиры на дороге. Это помогает своевременно корректировать скорость и траекторию движения, снижает риск засыпания за рулём на протяжённых участках, повышает концентрацию водителей и улучшает восприятие дорожной обстановки.