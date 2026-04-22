В Казахстане появятся 6 новых платных участков дорог

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

В Казахстане в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 6 новых платных участков автодорог. Об этом сообщил председатель правления «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев на пресс-конференции в СЦК.

В настоящее время в стране действует 26 платных участков общей протяжённостью 4 900 км. При выявлении дефектов на дорогах введена норма временной приостановки взимания платы за проезд. На 15 участках продолжаются работы по устранению повреждений дорожного полотна.

По словам Дархана Иманашева, дорожные службы также успешно прошли паводковый период благодаря заблаговременной подготовке. В текущем году зафиксировано 5 случаев подтопления на республиканских трассах, тогда как два года назад их было 178.

Для противопаводковых мероприятий было задействовано около 1000 единиц техники и 1900 специалистов. Очищено порядка 15 тысяч водопропускных труб, заготовлено 86 тысяч кубометров инертных материалов.

