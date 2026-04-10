В регионе выращивают раннюю капусту за полтора месяца

Аграрии Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области начали сбор первого урожая капусты. В этом году овощ созрел всего за 45 дней.

Фермеры отмечают, что своевременная подача поливной воды позволила получить хороший урожай. В настоящее время продукцию готовят к продаже.

По словам аграриев, в регионе активно внедряются современные системы полива. Например, на отдельных участках используются капельные системы орошения, которые показали хорошие результаты и планируются к дальнейшему расширению.

Подачу воды на орошаемые земли обеспечивает Туркестанский филиал предприятия «Казводхоз», обслуживающий более 330 тысяч гектаров сельхозугодий области и Шымкента.

Отмечается, что для развития водосберегающих технологий государство увеличило субсидии на бурение скважин, проведение инфраструктуры и приобретение оборудования. Также действует повышенное субсидирование стоимости поливной воды для фермеров, использующих современные системы орошения.