Туркестанские аграрии экспортируют раннеспелую капусту в Россию

Аграрии Туркестанской области начали экспорт раннеспелой капусты в Россию. Первую партию сорта «Пекинка» отправило на рынок крестьянское хозяйство «Кылышбек».

В этом году хозяйство засеяло раннеспелую капусту на площади 4 га. При выращивании применяются современные агротехнологии, включая капельное орошение, что позволяет повысить урожайность и качество продукции. Ожидаемый урожай составляет около 120 тонн.

В целом по Мактааральскому району овощные культуры занимают 1 404 га, из которых 1 016 га отведены под капусту востребованных сортов «Ринда», «Пекин» и «Пандион».

Продукция пользуется высоким спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом — в России и странах Европы. В 2025 году в Мактааральском районе на площади 520 га было выращено около 11 тыс. тонн капусты, значительная часть которой экспортировалась в Россию и Беларусь.

Одной из особенностей аграрного сектора Туркестанской области является эффективное использование земельных ресурсов.

После сбора ранней капусты на тех же площадях высаживаются бахчевые культуры, хлопок, кукуруза и другие сельскохозяйственные растения, что позволяет получать два, а в некоторых случаях — до трёх урожаев в год.