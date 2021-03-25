Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области в пункте пропуска «Троицк» выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции в Россию.

Как сообщает пресс-служба ведомства, транспортное средство с 20 т свежей капусты следовало из Туркестанской области в Москву.

«При проверке карантинного фитосанитарного контроля установлено, что подкарантинная продукция перевозилась в сопровождении фитосанитарного сертификата, в котором указана подкарантинная продукция лук свежий, а капуста свежая отсутствует», — говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз свежей капусты на территорию РФ был запрещён.

Перевозчику выдано предписание на возврат груза. Он привлечён к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка ввоза.