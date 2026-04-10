В Сарыагашском районе развивается промышленное производство

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров начал рабочую поездку в Сарыагашский район с посещения социально значимых и производственных объектов. Глава региона ознакомился с работой птицефабрики, проверил ход строительства индустриального парка, а также посетил реабилитационный центр, уделив внимание вопросам занятости, поддержки бизнеса и социальной инфраструктуры.

Рабочая поездка акима Туркестанской области началась с посещения птицефабрики. Нуралхан Кушеров побывал на предприятии «Сарыағаш-Құс» в сельском округе Дарбаза. Глава региона ознакомился с производственным процессом, оценил потенциал предприятия и обсудил с профильными специалистами вопросы развития отрасли, включая меры государственной поддержки. Стоимость проекта составляет 237 миллионов тенге.

Аким области подчеркнул, что такие производства играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности региона. В числе приоритетов — увеличение объемов выпуска, создание новых рабочих мест и внедрение современных технологий.

«Ежедневная мощность проекта 120 тысяч яиц, сейчас трудоустроены 25 человек. Ведётся работа по повышению качества продукции и увеличению объемов производства. На сегодняшний день продукция ориентирована на внутренний рынок, ее отправляют в Туркестанскую область и Шымкент, где она пользуется высоким спросом», — Мурат Талман, директор ТОО «Сарыағаш-Құс».

В рамках рабочей поездки глава региона также посетил индустриальный парк в Сарыагаше. Здесь он ознакомился с ходом строительных работ и поручил ответственным лицам и инвесторам обеспечить их качественное и своевременное завершение.

«Данный индустриальный парк даст большой импульс созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса. Необходимо завершить строительство в установленные сроки и запустить проекты. Со стороны государства оказывается поддержка, теперь мы ждем результативной работы. Наши предприниматели должны развивать свое дело и увеличивать доходы. Для этого есть все возможности. Нужны поиск, развитие и труд. Именно предприниматели двигают государство вперед, поэтому мы строим такие индустриальные парки во всех районах и городах», — Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.

Индустриальный парк расположен на территории площадью 6,5 гектаров. Земельные участки поэтапно предоставлены восьми предпринимателям. Строительство стартовало в ноябре прошлого года, завершение запланировано на июнь. Ожидается, что реализация проектов позволит создать порядка ста новых рабочих мест.

На площадке индустриального парка реализуются пять ключевых проектов. Это производство лотков для яиц, мебельный и кондитерский цеха, а также выпуск оборудования для детских площадок и комбикормов.

В ходе поездки аким области посетил и реабилитационный центр смешанного типа «Ainala», открытый в прошлом году. Главная особенность центра — его универсальный формат. Здесь оказывают помощь детям от трёх до восемнадцати лет с различными диагнозами, сочетая медицинскую реабилитацию с программами раннего вмешательства, социальной адаптации и социализации.

Центр рассчитан на 50 мест и направлен на улучшение качества жизни детей с особыми потребностями, раскрытие их потенциала и успешную интеграцию в общество.