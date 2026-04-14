В Шымкенте объединение 101, 102 и 103 ускорило реагирование на ЧС

В Шымкенте в конце 2025 года введены в эксплуатацию универсальные комплексы экстренных служб, которые уже показали свою эффективность на практике.

Объединение пожарной службы, скорой медицинской помощи и полиции в одном центре стало современным решением в сфере обеспечения общественной безопасности.

Первые комплексы были открыты в микрорайонах Елтай и Таскен, позже аналогичный объект начал работу в жилом массиве Сауле. Ключевая особенность центров — размещение служб 101, 102 и 103 на одной территории, что позволило повысить оперативность реагирования и вывести систему экстренного реагирования на новый уровень.

Сегодня комплексы функционируют в круглосуточном режиме. Одним из главных преимуществ стало сокращение времени прибытия экстренных служб в отдаленные и пригородные районы. Если ранее выезды осуществлялись преимущественно из центральной части города, то теперь благодаря приближению подразделений к жилым массивам время реагирования сократилось примерно на 37,2%.

Кроме того, в комплексах предусмотрены учебные классы, тренировочная башня, пост газодымозащитной службы, спортивная площадка и служебные помещения, что позволяет регулярно повышать профессиональную подготовку сотрудников.

Каждый комплекс обслуживает значительное число жителей: объект в Елтае — более 16 тысяч человек, в Таскене — свыше 14 тысяч, в Сауле — более 70 тысяч жителей.

В целом внедрение универсальных комплексов экстренных служб стало эффективной моделью, позволившей вывести систему реагирования и безопасности Шымкента на качественно новый уровень.