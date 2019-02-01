Сегодня сотрудники Абайского акимата совместно со специалистами городского департамента по ЧС вышли в необычный рейд.

При поддержки техники и работников ТОО «ЛТД Турмыс» они устраняли бетонные блоки и шлагбаумы, незаконно установленные горожанами во дворах многоэтажных домов. Как объясняют жильцы искусственные заграждения они ставят для безопасности своих детей, но по мнению участников рейда, такими необдуманными действиями горожане подвергают их куда большей опасности.

Плотная городская застройка в последние годы доставляет много хлопот сотрудникам чрезвычайных служб, которым в считанные минуты нужно попасть к месту происшествия. Но зачастую ещё больше их работу осложняют те, к кому они спешат на помощь.

Бетонные блоки, шлагбаумы установленные горожанами без согласования с властями и другие искусственные преграды ставят под угрозу их собственную жизнь, препятствуя экстренным службам.