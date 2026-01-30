Уступят ли водители дорогу спецтранспорту? МЧС и блогеры проводят социальный эксперимент

МЧС Казахстана в рамках принципа «Закон и порядок» запустило республиканскую профилактическую акцию «Жол бер!», цель которой — напомнить водителям о важности уважительного и ответственного поведения на дороге и обеспечить беспрепятственный проезд экстренных служб к месту вызова.
В рамках акции проводится социальный эксперимент с участием блогеров и использованием дронов.
Такой формат позволяет увидеть дорожную ситуацию со стороны и наглядно показать, насколько важно вовремя уступать дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и сиренами.
Первым городом, где прошли съёмки, стал Шымкент.
Движение пожарных автомобилей и машин центра медицины катастроф МЧС фиксировалось с воздуха при помощи FPV-дрона. Съёмку провёл блогер и оператор Тимур Байгулов.
Видеоматериалы показали, что большинство водителей своевременно уступают дорогу экстренным службам.
Однако даже несколько потерянных секунд в такой ситуации могут стоить слишком дорого.
МЧС призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать правила и всегда уступать дорогу спецтранспорту.