В Шымкенте пересмотрели тарифы на услуги водоснабжения

Прокуратура города Шымкента провела анализ обоснованности тарифов субъектов естественных монополий.

В ходе проверки установлено, что ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» увеличило объёмы оказываемых услуг по подаче воды через распределительные сети и водоотведению.

Увеличение объёмов предоставляемых услуг приводит к получению монополистом дополнительного дохода, который не был предусмотрен утверждённой тарифной сметой.

По акту прокурорского надзора для предприятия утверждены новые тарифы и тарифные сметы на услуги водоснабжения и отвода сточных вод.

В результате для 96 потребителей тариф на водоснабжение снижен на 21% — с 190,68 до 149,16 тенге за кубический метр. Тариф на водоотведение уменьшился на 43% — со 131,49 до 74,86 тенге за кубический метр.

Принятые меры позволили защитить права 96 участников индустриальной зоны и снизить их производственные расходы, что положительно скажется на себестоимости выпускаемой продукции.

Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры города Шымкента.