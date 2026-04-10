В Шымкенте пересмотрели тарифы на услуги водоснабжения

Прокуратура города Шымкента провела анализ обоснованности тарифов субъектов естественных монополий.
В ходе проверки установлено, что ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» увеличило объёмы оказываемых услуг по подаче воды через распределительные сети и водоотведению.
Увеличение объёмов предоставляемых услуг приводит к получению монополистом дополнительного дохода, который не был предусмотрен утверждённой тарифной сметой.
По акту прокурорского надзора для предприятия утверждены новые тарифы и тарифные сметы на услуги водоснабжения и отвода сточных вод.
В результате для 96 потребителей тариф на водоснабжение снижен на 21% — с 190,68 до 149,16 тенге за кубический метр. Тариф на водоотведение уменьшился на 43% — со 131,49 до 74,86 тенге за кубический метр.
Принятые меры позволили защитить права 96 участников индустриальной зоны и снизить их производственные расходы, что положительно скажется на себестоимости выпускаемой продукции.
Работа в данном направлении продолжается и находится на контроле прокуратуры города Шымкента.