В Шымкенте пересмотрели тарифы на водоснабжение после анализа прокуратуры

Прокуратура Шымкента провела анализ тарифов субъектов естественных монополий. В результате установлено, что объём услуг по подаче воды и водоотведению через распределительные сети ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» был увеличен.

По данным надзорного органа, это свидетельствует о том, что монополист изменил утверждённую тарифную смету и получил дополнительный доход. По акту прокурорского надзора для монополиста утверждены новые тарифы и тарифные сметы на услуги по водоснабжению и водоотведению.

«В результате тариф на услуги водоснабжения снижен на 21%, то есть со 190 тенге 68 тиын за 1 кубический метр до 149 тенге 16 тиын. Тариф на водоотведение снижен на 43% — со 131 тенге 49 тиын до 74 тенге 86 тиын» прокуратура города Шымкента.

В целом в индустриальной зоне защищены права 96 предпринимателей. В свою очередь, это позволило снизить себестоимость производимой ими продукции, сообщили в прокуратуре.