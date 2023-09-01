О повышении тарифа на воду заговорили в Шымкенте сразу после послания президента

Послание президента Казахстана обсуждают в Шымкенте. Касым-Жомарт Токаев отметил, что повышение тарифов на воду неизбежно. А всему причина ее дефицит.

Глава Шымкентского водоканала считает это решение правильным и своевременным. Анарбек Орман пояснил, если установить адекватные тарифные планы на ближайшие 5-7 лет, то можно будет внедрить водосберегающие технологии и обновить инфраструктуру.

Анарбек Орман, генеральный директор ТОО «Водные Ресурсы-Маркетинг»:

«Наш президент сказал, что мы используем воду сверхнормативно. Это правда. Чтобы использовать водные ресурсы правильно, инфраструктура и каналы, которые связаны с водой, должны хорошо и качественно работать. А у нас большая часть инфраструктуры устарела, у нас есть каналы, которые устарели на 60%. Все это нужно исправить. Для этого нам нужно в адекватном порядке повысить тариф на воду».