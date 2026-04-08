В Шымкенте проверяют подготовку военнослужащих

Редактор Юлия Машковская
16
Фото пресс-службы шымкентского гарнизона

В Шымкенте военнослужащие бригады противовоздушной обороны проходят контрольную проверку по итогам зимнего периода обучения.

С начала апреля в подразделениях Сил воздушной обороны РК стартовала контрольная проверка. В ходе неё военнослужащие подтверждают уровень подготовки по основным воинским дисциплинам: тактической, специальной, огневой, физической, строевой и государственно-правовой.

Главная цель проверки — объективно оценить уровень боевой выучки личного состава, слаженность подразделений и их готовность выполнять поставленные задачи в кратчайшие сроки.

Контрольные занятия проходят как в пунктах постоянной дислокации, так и на учебных полигонах. Военнослужащие сдают зачёты не только теоретически, но и на практике — как индивидуально, так и в составе подразделений.

По словам капитана бригады противовоздушной обороны Куаныша Сауыта, военнослужащие успешно проходят испытания по всем направлениям подготовки. В первый день уже были сданы зачёты по физической и государственно-правовой подготовке.

По итогам контрольной проверки будет дана комплексная оценка уровню боевой подготовки подразделений и эффективности прошедшего учебного периода.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

