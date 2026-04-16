В Шымкенте сокращается количество получателей АСП

Семей, получающих адресную социальную помощь, в Казахстане стало значительно меньше. Только в Шымкенте по сравнению с прошлым годом их число сократилось почти втрое. Сегодня АСП рассматривается как временная поддержка: государство не только оказывает финансовую помощь, но и активно помогает людям найти работу.

За год число получателей адресной социальной помощи заметно сократилось, почти втрое. Если в первом квартале прошлого года поддержку получили более 5 тысяч семей, то в этом, около полутора тысяч. Специалисты связывают такую динамику с усилением проверки доходов и акцентом на вовлечение граждан в занятость.

«Сейчас идет прием заявлений, около тысячи человек подали заявление, но это не означает, что всем будет назначаться. Там будет проверка от акимата, проверяют их жилье, как они живут. Если ребенок маленький и один из родителей до трех лет может не работать, если они получают пособия по многодетности, бывают другие доходы, такие как помощь от родителей, пенсионные начисления, все от этого зависит», — Дария Ордабаева, руководитель карьерного центра Абайского района.

Адресная социальная помощь это мера господдержки для малообеспеченных семей, чей доход ниже установленной черты бедности. Она носит временный характер: выплаты назначаются поквартально, и каждый раз заявители проходят проверку.

«Это поддержка временная, семья должна выйти из этой ситуации и оказывать все меры содействия занятости, трудоустроиться, обучиться. Мы сперва трудоустраиваем, человек должен трудоустроиться или работать, потом только подавать на АСП», — Дария Ордабаева, руководитель карьерного центра Абайского района.

В этом году на адресную социальную помощь по всей стране предусмотрено более 62 миллиардов тенге. Получатели не только получают выплаты, но и могут рассчитывать на содействие в трудоустройстве, профессиональном обучении и запуске собственного дела. Сегодня основной упор делается именно на занятость — как на ключевой шаг к выходу из сложной жизненной ситуации.