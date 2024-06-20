60,8 миллиарда тенге на социальную помощь: итоги первого полугодия 2024 года

По состоянию на 1 июня 2024 года адресная социальная помощь (АСП) была назначена 352,2 тысячам человек из 66,5 тысяч семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 60,8 миллиарда тенге.

Основная цель АСП — помочь семьям выйти из сложной жизненной ситуации через предоставление денежной помощи и вовлечение трудоспособных членов семьи в активные меры содействия занятости.

Адресная социальная помощь включает в себя:

Ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, чей доход не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума.

Ежемесячные дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка.

На 1 июня текущего года такие выплаты были назначены 108,2 тысячам детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на общую сумму 2,5 миллиарда тенге.

Содействие занятости через трудоустройство, предоставление грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направление на курсы повышения квалификации и другие меры.

Граждане Казахстана могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

АСП помогает семьям в трудной ситуации не только через финансовую поддержку, но и через меры, направленные на повышение их экономической самостоятельности.

Программа включает помощь в трудоустройстве, обучение и поддержку малого бизнеса, что способствует устойчивому развитию семей и снижению уровня бедности.

Кроме того, АСП играет важную роль в обеспечении социальной защиты детей из малообеспеченных семей.

Дополнительные выплаты на детей в возрасте от 1 до 6 лет помогают улучшить качество жизни и создают более благоприятные условия для их развития.

Важной частью программы является прозрачность и доступность процесса подачи заявок.

Граждане могут воспользоваться различными каналами для получения помощи, что упрощает процесс и делает его более эффективным.

Эти меры направлены на повышение благосостояния граждан и создание условий для их устойчивого развития.

Вовлечение трудоспособных членов семей в активные меры содействия занятости позволяет не только улучшить материальное положение, но и повысить их профессиональные навыки и конкурентоспособность на рынке труда.

Таким образом, адресная социальная помощь является важным инструментом государственной поддержки, который помогает тысячам семей по всей стране справляться с трудностями и достигать стабильности и благополучия.