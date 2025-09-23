Десятки семей обманывали государство, чтобы получать АСП

В Туркестанской области прокуратура выявила десятки семей, которые незаконно получали адресную социальную помощь, скрывая свои реальные доходы и имущество. Только в трёх районах региона нарушители присвоили миллионы тенге из государственного бюджета.

Десятки семей незаконно получали адресную социальную помощь. Об этом заявили в прокуратуре Туркестанской области. Нарушители намеренно занижали сведения о доходах, имуществе и числе совместно проживающих членов семьи.

«Так, жители Сарыагашского, Келесского и Мактааральского районов за счет сокрытия доходов незаконно присвоили из государственного бюджета 4,2 миллиона тенге», — сообщили в прокуратуре Туркестанской области.

В Келесском районе 13 человек при подаче заявлений сознательно скрыли тот факт, что они проживают совместно с другими членами семьи. Таким образом, они уменьшили совокупный доход, чтобы не превысить порог для получения АСП. В результате они незаконно получили больше двух миллионов тенге. При этом адресная социальная помощь предназначена для поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и предполагает как денежную помощь, так и содействие в трудоустройстве.

«Адресная социальная помощь предусматривает:

— ежеквартальное назначение социальной поддержки гражданам с доходом ниже черты бедности;

— ежемесячные дополнительные выплаты в размере 1,5 МРП на каждого ребёнка из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет;

— содействие в трудоустройстве, предоставление грантов семьям, желающим открыть собственное дело, направление на курсы повышения квалификации и другие меры», — рассказали в прокуратуре Туркестанской области.

Сегодня больше 50 тысяч казахстанских семей, а это свыше 270 тысяч человек получают адресную социальную помощь. Для их поддержки из госбюджета выделено около 22 миллиардов тенге. При этом в прошлом году свыше 50 тысяч человек предоставили в ведомство ложные сведения и скрыли реальные доходы.