При назначении АСП теперь учитываются не только доходы

При назначении адресной социальной помощи теперь учитываются не только доходы, но и расходы.

Подавая документы на получение АСП, граждане дают согласие на проверку информации об остатках, движении средств, депозитах и кредитных операциях. Внимание уделяется крупным поступлениям, регулярным переводам и другим признакам, которые могут указывать на достаточный уровень жизни.

Куляннам Мукатова, главный эксперт управления министерства труда и социальной защиты: «Чтобы была более точная адресность и оказывалась помощь только действительно нуждающимся гражданам, если расход семьи превышает среднедушевой доход семьи, то есть существуют дополнительные средства, кроме заявленных в доходах, которые потребляет семья. Они тогда не могут являться нуждающимися».

По мнению общественников, действующие меры создают лишние барьеры для действительно нуждающихся. Подтвердить свою бедность стало непросто, а сама сумма пособий, по их словам, не способна покрыть базовые нужды.

Гульнар Умарова, член нацсовета по делам женщин и семейно-демографической политике: «Нужно больше доверять населению, если прокуратура или финансовый орган выявят нарушения, пусть тогда штрафуют. Не нужно на всех людей эти барьеры. В целом нужно, чтобы социальная ориентированность была правильной, чтобы были достаточные заработные платы, чтобы люди не нуждались в АСП».

Число случаев неправомерного получения АСП значительно сократилось по сравнению с предыдущими годами. Это стало результатом введения механизмов контроля, уверены в профильном ведомстве.

В минтруда напоминают: если семья перед подачей заявления приобрела автомобиль, квартиру или иную крупную собственность, рассчитывать на господдержку не стоит. Отказ от работы со стороны трудоспособных членов семьи также может стать основанием для отказа в выплатах. В случае нарушения правил соцпомощь обяжут вернуть. В апреле в минтруда заявили, что в стране расследуют больше 450 случаев неправомерного получения АСП.

Адресную социальную помощь сейчас получают порядка 40 тысяч семей по всей стране. Средний размер выплаты на одного получателя составляет около 12,5 тысяч тенге — это временная поддержка, на которую могут рассчитывать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.