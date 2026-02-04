Февраль в Казахстане объявлен месяцем безвозмездного донорства крови

И это не формальность. По данным врачей, одна донация может спасти сразу три жизни, а потребность в крови остаётся постоянной — ежедневно.

Несмотря на это, донорами становятся далеко не все: из двухсот человек, приходящих в центр крови, допускают лишь каждого второго. Почему стране по-прежнему нужны доноры, кому сдача крови действительно полезна и как государство стимулирует тех, кто решается на этот шаг?

В рамках акции «Таза Қазақстан» февраль 2026 года объявлен месяцем безвозмездного донорства. От имени Министерства здравоохранения Республики Казахстан выражена благодарность Казыбеку Құралбекұлы.

Казыбек Абжаппар — постоянный безвозмездный донор уже восемь лет. За это время он тридцать один раз сдал компоненты крови и внёс личный вклад в спасение жизни сотен людей. Казыбек знает цену вовремя полученной крови — он фельдшер, медицинский работник, который одним из первых приходит на помощь в трудную минуту.

Казыбек Абжаппар, донор:

«Сдаю кровь со студенческих лет, потому что работаю в медицине. Как медики, мы хотим помогать пациентам. И для собственного здоровья это тоже полезно. Обновление крови приносит пользу всему организму».

По данным специалистов, одна донация крови помогает сразу трём пациентам. В связи с этим государство предоставляет донорам компенсацию в размере одной четверти месячного расчётного показателя, а также два дня оплачиваемого отдыха с сохранением заработной платы.

В центр крови Шымкента ежедневно приходит около двухсот человек. Однако не все из них могут стать донорами. Каждый проходит предварительное медицинское обследование, по результатам которого годными признаются примерно сто двадцать — сто пятьдесят человек. Не допускаются люди с инфекционными заболеваниями, повышенным артериальным давлением, болезнями сердца и сосудов, а также беременные женщины.

Жайнар Астанаева, заместитель директора по медицинской части:

«Нельзя приходить сдавать кровь натощак. Донор должен подготовиться заранее — обязательно отдохнуть и выспаться. Людям, работающим в ночные смены, нельзя приходить на следующий день. За сутки до сдачи крови нельзя употреблять острое, жареное, копчёное и молочные продукты».

Также запрещено употребление алкоголя и табака, поскольку кровь донора будет переливаться пациенту, а её качество имеет большое значение. Эти вещества вредны и для самого донора.

Отметим, что в городском центре крови в прошлом году добровольно сдали кровь тридцать две тысячи человек, тем самым подарив вторую жизнь сотням тысяч людей.