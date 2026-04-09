В Шымкенте ликвидировали преступную группу кибермошенников

В Шымкенте продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Антифрод», направленное на предупреждение и пресечение интернет-мошенничества.

Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции города Арман Бейсенбаев, с 1 февраля в рамках проводимой работы достигнуты конкретные результаты в сфере противодействия киберпреступности.

За этот период задержаны трое разыскиваемых за интернет-мошенничество преступников, ликвидирована деятельность организованной преступной группы, а также пресечена противоправная деятельность двух хакеров. Кроме того, сотрудники полиции задержали пятерых человек, занимавшихся незаконной активацией SIM-карт. У них изъято более 3000 SIM-карт и 18 мобильных телефонов.

К ответственности за совершение киберпреступлений привлечены 37 человек, еще 27 граждан поставлены на профилактический учет.

С помощью системы «Антифрод» удалось заблокировать свыше 15,5 миллиона тенге, предотвратить более 18 тысяч мошеннических звонков и ограничить доступ к 337 интернет-ресурсам, использовавшимся в преступных целях.

В полиции отмечают, что данная работа носит системный и комплексный характер и направлена на повышение безопасности граждан, снижение рисков и предотвращение финансовых потерь. Оперативно-профилактическое мероприятие продолжается в рамках принципа «Закон и Порядок».

Полицейские призывают жителей сохранять бдительность, не доверять подозрительным звонкам и сообщениям, не переходить по неизвестным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не передавать посторонним данные банковских карт и коды подтверждения. Сотрудники банков и государственных органов не требуют перевода денежных средств.