В стране усилят продвижение идей великих мыслителей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что идеология Закона и Порядка должна стать ключевым ориентиром для всего общества.

Глава государства подчеркнул необходимость укрепления принципа верховенства права и повышения правосознания граждан. Он отметил, что соблюдение законов должно быть обязательным во всех сферах — от общественного поведения до культуры вождения.

Президент выразил обеспокоенность высоким уровнем дорожно-транспортных происшествий, указав, что даже модернизация дорог не снижает число трагедий. По его словам, необходима строгая культура соблюдения ПДД.

Токаев также заявил о недопустимости неуважения и нападений на представителей правоохранительных органов, а также попыток героизации нарушителей закона.

Кроме того, глава государства подчеркнул значимость общенационального проекта «Таза Қазақстан», направленного на формирование культуры чистоты и экологического сознания. Он отметил, что инициатива призвана изменить общественное мышление и укрепить чувство ответственности граждан.

Президент напомнил о важности продвижения интеллектуального наследия великих мыслителей, включая Аль-Фараби, Абай Кунанбаев и Ходжа Ахмед Яссауи. По его словам, их идеи должны активно популяризироваться и осмысляться в современных условиях.