В Шымкенте почти 100 школ присоединились к проекту «Закон и порядок»

С сегодняшнего дня почти в 1000 школах и колледжах по всему Казахстану стартовали уроки правовой культуры в рамках проекта «Закон и порядок».

Наибольший охват программы обеспечен в Шымкенте — около 100 организаций образования. В Карагандинской области к проекту подключено более 190 учебных заведений, в Павлодарской области — порядка 110.

Для проведения занятий привлечено свыше 600 наставников с опытом службы в правоохранительных органах. Уроки правовой культуры проходят не реже одного раза в две недели.

Пилотный этап проекта охватил более 9 тысяч учащихся из 10 школ и 3 колледжей Талгарского района. По итогам мониторинга отмечено снижение случаев буллинга и кибербуллинга на 18%, увеличение доли обучающихся с низким уровнем поведенческих рисков на 31,9%, а также сокращение на 30% числа подростков, требующих дополнительного внимания.

Инициатива направлена на формирование правовой культуры и профилактику правонарушений среди подростков.

В рамках концепции «Дети Казахстана» проект «Закон и порядок» планируется масштабировать по всей республике.

Его реализация позволит внедрить единые подходы к профилактике правонарушений и предупреждению насилия среди детей, а также сформировать у обучающихся устойчивые навыки законопослушного поведения и ответственности.