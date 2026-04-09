Freedom broker
В Туркестане будет создан экопарк

Алиса Дуваева
В Туркестане появится зеленая зона на площади в 50 гектар. В экопарке планируют высадить более 10 тысяч саженцев.

Приоритет будет отдан видам деревьев, адаптированным к природно-климатическим особенностям региона, в списке есть и плодовые деревья. На данный момент на территории будущего парка ведутся подготовительные работы по очистке, озеленению и созданию комфортной среды для отдыхающих.

В работах задействовано 150 человек и 10 единиц спецтехники.

Отметим, что ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать экопарки в зонах вблизи крупных мегаполисов и областных центров. Новый объект будет расположен на территории, принадлежащей коммунальному государственному учреждению «Жасыл аймак».

