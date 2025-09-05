В экопарк превращают территорию бывшего мусорного полигона в Шымкенте

В Шымкенте на месте бывшего мусорного полигона создают экопарк, передает «24KZ». На территорию уже завезено более миллиона кубометров чистого грунта.

Рельеф поднят на два метра и полностью выровнен. На площади 45 гектаров монтируют систему капельного орошения, пробурены скважины. Осенью здесь планируют высадить саженцы.

Проект реализуют за счёт спонсоров. Ход работ контролирует общественный совет города.

Бухарбай Парманов, председатель городского общественного совета: «Даже несмотря на спонсорскую поддержку, мы всё тщательно проверяем. Ведь под землей остался мусор, а углекислый газ может навредить деревьям. Всё изучено с научной точки зрения, посадка и грунт – под контролем».