В Туркестане высадят 10 тысяч деревьев в новом экопарке

В Туркестанской области приступили к реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию экопарков вблизи крупных мегаполисов и областных центров.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил территорию рядом с Туркестаном, где планируется строительство нового экопарка, и обсудил с ответственными специалистами детали реализации проекта.

В текущем году в Туркестане планируется создать экопарк площадью 50 гектаров. Новый объект разместится на территории, принадлежащей коммунальному государственному учреждению «Жасыл аймак». На территории парка предполагается высадить около 10 тысяч саженцев. Приоритет будет отдан деревьям, адаптированным к природно-климатическим условиям региона — клену, акации, тополю и абрикосу.

В настоящее время на месте будущего экопарка ведутся подготовительные работы: проводится очистка территории, озеленение и формирование комфортной среды для отдыха жителей и гостей города. В работах задействованы 150 человек и 10 единиц специализированной техники.

В ходе рабочей поездки Нуралхан Кушеров также проверил ход озеленения вдоль трассы, ведущей к международному аэропорту Туркестана. Работы по благоустройству и формированию зеленого пояса в регионе продолжаются на системной основе.