Инновационные методы лечения осваивают хирурги-кардиологи Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на 24KZ.

Шанс на выздоровление появился даже у пациентов, которым грозил риск внезапной остановки сердца.

75-летняя Олмес Анарбаева говорит, начинает жить заново, после операции. Пенсионерку долгое время мучила ишемическая болезнь сердца. Врачи решили установить стент и расширить сосуды. Раньше для такого приходилось ехать в столицу.

Олмес Анарбаева, жительница Кызылординской области

«Мои глаза были открыты во время проведения операции. Я не спала. Сейчас на сердце стало легче. Теперь сказали, что надо побольше отдыхать».

К спасению жизни пациентки подключились специалисты городской больницы Туркестана. У них есть опыт применения специального современного оборудования ангиографа. Он помогает обследовать сосуды максимально точно и безболезненно.

Бауыржан Сатыбалды, заместитель руководителя управления здравоохранения Туркестанской области

«В рамках мастер-класса были обучены наши специалисты. В дальнейшем наши специалисты будут оказывать качественную медицинско-специализированную помощь не только населению города Туркестана, но и ближайшим районам. Это Сузакский район, город Кентау и Отырарский район».

Медицинские инновации изменят ситуацию в региональной кардиологии, уверен врач Бекзат Усманов. Именно он провёл мастер-классы по новому оборудованию для коллег. У него за плечами серьёзный опыт работы в Национальном научном медицинском центре, а с этого года он способствует развитию кардиослужбы на юге страны.

«До сегодняшнего дня провели операцию более трём сотням пациентам, категории ишемическая болезнь сердца, пациентам по нарушениям ритма сердца, по имплантации кардиовертера – дефибриллятора, который входит в перечень высокотехнологической медицинской помощи», — говорит Бекзат Усманов, кардиолог.

Кардиослужба в регионе находится на стадии становления. Чтобы справиться с дефицитом кадров, из местного бюджета выделили средства на гранты. Сейчас уже больше 300 человек учатся в медицинских вузах страны. Ставка сделана на то, что они вернутся трудиться на малую Родину.

«Дефицит, конечно, есть, потому что есть нормативы оказания кардиопомощи на уровне районов и на уровне города. В этом есть немножко разница. Главное, что районы все обеспечены кардиологами. Следующая наша перспектива — это развитие аритмологической службы», — говорит Рысты Кенжеханова, главный внештатный кардиолог Туркестанской области.

В 4 районах области планируют открыть многопрофильные больницы. И там тоже внедрят кардиологические инновации, которые дадут шанс на жизнь пациентам даже со сложными диагнозами.