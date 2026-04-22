В Туркестане открылась аллея «Таза Қазақстан»

В Туркестане в рамках масштабной акции «Мужество и единство — опора закона и порядка» состоялась церемония открытия аллеи «Таза Қазақстан». Благородная инициатива реализована по инициативе агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, при организации департамента экономических расследований по Туркестанской области и поддержке областного акимата.

В акции приняли участие представители интеллигенции, руководители правоохранительных органов, депутаты, общественные активисты и молодежь.

Акция приурочена к 1 мая — Дню единства народа Казахстана и 81-й годовщине Победы. Главная цель — сохранение исторической памяти, укрепление преемственности поколений, а также популяризация экологической культуры и общественных ценностей.

На встрече выступил советник президента Республики Казахстан Малик Отарбаев. Он подчеркнул, что аллея — не просто мероприятие по озеленению, а дань уважения прошлому и ориентир на будущее. В ходе церемонии были награждены жители области внесшие вклад в развитие страны.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что программа «Таза Қазақстан» должна стать жизненным приоритетом для всех жителей нашей страны.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня, продолжая эти акции, мы собрались на церемонии закладки аллеи «Таза Қазақстан». Поэтому выражаю искреннюю благодарность департаменту экономических расследований, представителям интеллигенции и активной молодежи, поддержавшим сегодняшнюю инициативу. Программа «Таза Қазақстан» — это не однодневная и не временная акция. Она должна стать частью нашего образа жизни. В прошлом году в регионе в рамках программы прошло более 7 тысяч мероприятий, было высажено свыше 1 миллиона деревьев. Населенные пункты очищены от мусора, наш регион стал чище и красивее. В этом году работа продолжится, будет высажено более миллиона саженцев. Пусть новая аллея, давшая импульс этой инициативе, станет вечным символом чистоты и развития, единства и созидания! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия вашим семьям».

Также выступили руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболат Балгабаев и председатель совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов, отметившие роль подобных инициатив в формировании правовой культуры в обществе и укреплении принципов добропорядочности.

Ерболат Балгабаев, руководитель департамента экономических расследований по Туркестанской области: «Масштабная акция «Мужество и единство — опора закона и порядка» — хорошая инициатива, укрепляющая закон, поднимающая дух страны и обновляющая общественное сознание. Ведь чистота — признак культуры. Порядок — опора государства. Единство — сила народа. Там, где установлены закон и порядок, утверждается справедливость. Где есть справедливость, там возникает доверие. А там, где есть доверие, государство становится сильным».

Женисбек Мауленкулов, председатель совета ветеранов Туркестанской области: «Сегодня формируется привычка к чистоте, которая перерастает в экологическое просвещение. «Таза Қазақстан» — это не только чистота, но и чистота мыслей, организованная и сплочённая совместная работа. Это укрепило преемственность поколений. Можно сказать, что сформировались новый взгляд на природу и чувство ответственности. За эти три с половиной года в регионе высажено около 2,5 миллиона саженцев деревьев».

В аллее «Таза Қазақстан» были высажены саженцы, специально доставленные из регионов, где родились выдающиеся батыры и исторические личности казахского народа. Каждому дереву даны их имена, что превратило инициативу в особенный проект, объединяющий сохранение исторического наследия и экологическую ответственность.