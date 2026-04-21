В Туркестанской области расширяют завод холодильного оборудования

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл встречу с основателем компании «UBC Group» Игорем Бурдыленко. Компания намерена обеспечить рынок Центральной Азии холодильным оборудованием и увеличить объёмы отечественного производства.

Поэтому второй этап проекта завода по производству холодильников «JASYL SUYQ QAZAQSTAN» переходит в стадию реализации. Общий объём инвестиций составляет 1,2 млрд. тенге, эти средства позволят значительно расширить производственный потенциал.

На предприятии будет создано дополнительно 50 новых рабочих мест.

Планируется, что годовая мощность производства достигнет 50 000 единиц морозильного оборудования. Этот показатель позволит не только обеспечить спрос на внутреннем рынке, но и увеличить экспортный потенциал.

По итогам встречи стороны договорились о системной реализации совместных проектов и выводе социально-экономического развития региона на новый уровень.