Вводятся новые правила отчетности депутатов перед населением

В мажилисе парламента РК одобрен в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

Документ разработан депутатами во исполнение поручений президента и направлен на совершенствование системы местного управления, а также развитие диалоговых механизмов между населением и акимами. В частности, предлагается уточнить понятийный аппарат и регламентировать порядок проведения сходов и собраний местных сообществ.

Одной из ключевых инициатив является расширение доходной базы сельских округов. Предлагается передать на местный уровень часть поступлений, включая налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также лицензионные сборы за отдельные виды деятельности по месту регистрации.

Законопроект также предусматривает меры по расширению участия граждан в решении вопросов местного значения, в том числе через развитие территориального самоуправления.

Отдельный блок поправок направлен на повышение эффективности работы маслихатов. Уточняются полномочия депутатов, меры ответственности и социальные гарантии. В частности, предлагается ввести обязательную отчетность депутатов перед населением своих округов каждые полгода. Заседания маслихатов планируется проводить с онлайн-трансляцией и публичным озвучиванием депутатских запросов.

Кроме того, документом определяется порядок назначения и освобождения от должности руководителя аппарата маслихата, закрепляются его функции. Также предлагается ограничить возможность переизбрания председателя маслихата двумя сроками.

В рамках инициативы пересматриваются и функции сельских акимов.