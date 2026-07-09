В Шымкенте устанавливают блокираторы окон для безопасности детей

Открытое окно может стать смертельной ловушкой для ребенка. С начала года в Шымкенте из окон многоэтажек выпали уже шесть детей. Троих спасти не удалось. Последние трагические случаи произошли буквально на днях: один ребенок сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами, второй погиб на месте.

По словам специалистов, почти всех этих трагедий можно было избежать.



За последние дни в Шымкенте двое детей выпали из окон многоэтажных домов. Один ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован, второй погиб на месте. В обоих случаях окна были открыты, а специальные защитные устройства отсутствовали.



В многоэтажных домах очень много опасностей. Дети могут выйти на балкон или забраться к окну. Они еще не понимают, что опасно, а что нет. Поэтому необходимо соблюдать правила безопасности и обязательно устанавливать защиту на окна.



Если в доме есть ребенок, обязательно нужно соблюдать меры безопасности. На окна следует установить металлические решетки или защитные устройства. И самое главное — не ставить возле подоконников мебель. Ребенок не осознает опасности.



Тем, кто живет на верхних этажах, в первую очередь нужно установить защитные ограждения на окна. Дети трех-четырех лет во время игры могут легко выпасть. В соседних домах уже дважды происходили такие трагедии. Это очень печально.



Летом дети проводят дома значительно больше времени, а взрослые чаще оставляют окна открытыми для проветривания. Именно поэтому сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям усилили профилактическую работу. Они проводят поквартирные обходы и напоминают родителям о простых правилах, которые могут спасти ребенку жизнь.



Съемочная группа телеканала «Отырар» вместе со спасателями посетила несколько многоэтажных домов. Однако большинство жильцов двери не открыли. При этом во многих квартирах на окнах не оказалось специальных блокираторов и ограничителей. Чаще всего жители полагаются только на москитные сетки. Но специалисты предупреждают: они создают ложное чувство безопасности и не способны выдержать вес даже маленького ребенка.

По словам официального представителя департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента Аскара Шарипа, большинство несчастных случаев происходит из-за невнимательности взрослых и ложного чувства безопасности, которое создают москитные сетки: «Сегодня это один из самых актуальных вопросов. С наступлением жары жители чаще оставляют окна открытыми, чтобы проветрить квартиры. Но окно — это не только источник света и свежего воздуха, но и источник серьезной опасности. Практически все подобные трагедии происходят из-за того, что взрослые оставляют детей без присмотра рядом с открытыми окнами. Кроме того, многие родители ошибочно считают москитную сетку средством защиты. На самом деле она не рассчитана на вес ребенка и в большинстве случаев не удерживает его».



Для предупреждения подобных трагедий при поддержке предпринимателей в городе уже установлено около 130 специальных блокираторов для окон. Разъяснительная работа проведена среди жителей 170 многоквартирных домов, распространены памятки и информационные материалы.

Спасатели напоминают: безопасность ребенка начинается с внимания взрослых. Для сравнения, в прошлом году в Шымкенте из окон выпали пять детей.