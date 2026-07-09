В Шымкенте новый метод лечения сложной аритмии сердца показал первые результаты

В «Центре сердца Шымкент» активно применяется новый метод лечения нарушений сердечного ритма — импульсно-полевая аблация (Pulsed Field Ablation, PFA), впервые внедренная в Казахстане.

Уже первые пациенты отмечают положительный эффект от высокотехнологичной процедуры, которая позволяет безопасно и эффективно лечить сложные формы аритмии, снижая риск развития тяжелых осложнений.

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается за счет системы обязательного социального медицинского страхования.

Одной из первых пациенток, прошедших лечение по новой технологии, стала 48-летняя Калия Аширбаева. На протяжении нескольких лет она страдала фибрилляцией предсердий, сопровождавшейся частыми приступами учащенного сердцебиения. Из-за ухудшения состояния практически каждый месяц женщину госпитализировали бригадой скорой медицинской помощи.

«Сначала сердце беспокоило лишь время от времени, но со временем приступы стали происходить все чаще. Врачи предложили пройти эту операцию. Я поступила по порталу. Все лечение было проведено бесплатно в рамках ОСМС. Сейчас чувствую себя значительно лучше. Искренне благодарна врачам за оказанную помощь», — рассказала пациентка.

По словам заведующего отделением интервенционной аритмологии «Центра сердца Шымкент» Даурена Кенжебаева, фибрилляция предсердий является одним из самых распространенных нарушений сердечного ритма в мире. Это заболевание в несколько раз повышает риск развития инсульта и сердечной недостаточности. Поэтому своевременное применение современных высокотехнологичных методов лечения позволяет не только улучшить качество жизни пациентов, но и предотвратить тяжелые осложнения.

В отличие от традиционной радиочастотной аблации технология PFA воздействует исключительно на патологические клетки с помощью импульсного электрического поля. Благодаря этому значительно снижается риск повреждения окружающих жизненно важных структур, включая пищевод, кровеносные сосуды и нервную систему, что делает процедуру более безопасной.

Для освоения новой методики в Шымкенте недавно состоялся мастер-класс с участием ведущих аритмологов из Китая, которые поделились своим практическим опытом с казахстанскими коллегами.

Сегодня в «Центре сердца Шымкент» ежегодно выполняется около 600–700 высокотехнологичных операций пациентам с нарушениями сердечного ритма. Внедрение технологии PFA стало важным этапом в развитии аритмологической службы Казахстана, позволив вывести безопасность и эффективность лечения на качественно новый уровень.