Контрафактные сигареты поставляли в Шымкент и Туркестанскую область

Крупный канал поставки контрабандных сигарет ликвидировали в Казахстане. По данным следствия, житель Жамбылской области организовал поставки сигарет из Кыргызстана, а затем распространял их через сеть подконтрольных лиц.

Контрафакт реализовывали в торговых точках Тараза, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области. В ходе расследования сотрудники Агентства по финансовому мониторингу провели более 30 обысков. Из незаконного оборота изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 293 миллиона тенге.

По предварительным данным, ущерб государству в виде неуплаченных акцизов превысил 115 миллионов тенге.

«В состав организованной группы входили граждане Кыргызстана, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники схемы использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала». С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для перевозки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается», — Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК.