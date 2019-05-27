Поющим фонтаном, амфитеатром, новым визит-центром и музеем под открытым небом привлекут туристов в Туркестанскую область. Всего планируется возвести 16 объектов. Хотя и сейчас поток гостей не иссякает — например, легендарный музей-заповедник Хазрет-Султан в прошлом году посетили около полутора миллиона паломников, передает Almaty.tv.

Теперь алматинцы в Туркестан смогут добираться на турпоезде. Турвагоны несколько дороже обычных, но более комфортабельны, к тому же выполняют функцию отеля на колесах, что экономит бюджет путешественника.

«Пассажир платит цену, допустим, на 20-30 процентов больше, но экономит на проживании. Поэтому выгодно туристу ехать именно на туристических поездах. Он пока не регулярный, но, допустим, собралась группа школьников, студентов, или допустим, туристов, 100 человек, 200 человек, компания сразу выдаёт столько необходимых вагонов, сколько надо. Пока там сервиса маловато. Скажем честно. Поэтому огромное количество людей они не могут принять, но мы стараемся, чтобы сколько туристов там возможности принять, столько мы подадим вагонов», — сказал генеральный директор пассажирской компании «ТУРАН ЭКСПРЕСС» Роман Ботабеков.

В Туркестанскую область съезжаются туристы из Узбекистана, России, Турции, Франции и Голландии. Здесь много сакральных мест, уникальных памятников истории и культуры. Один из таких — мечеть -медресе Аппак Ишан, она была построена в конце 19 века. В 1928 году мечеть закрыли, здесь даже жили люди. Так правое крыло медресе превратилось в руины. Сегодня комплекс под охраной государства, он вошёл в программу «Культурное наследие».

Следующий наш объект — крупнейшая пещера в центральной Азии — Акмешит. Это место, полное тайн. Историки утверждают, что камни из которых образовалась пещера эпохи энеолита. Чтобы попасть в неё нужно спуститься по железной лестнице на несколько метров вниз. И перед вами открывается завораживающая картина. Лечебные свойства пещеры доказали ученые — пребывание в ней помогает гипертоникам и диабетикам, в последнее время сюда всё чаще едут бездетные пары в надежде на чудо.

«Красота неимоверная, слов нет. Здесь чувствуешь, знаете, слияние с природой. Вот это птичье пение. Это всё вообще сногсшибательно», — отметила Анна Кан.

Одним из главных мест паломничества мусульман в регионе является мавзолей Арыстан баба. Это духовный учитель и наставник Ходжа Ахмета Яссауи. Мавзолей расположен в 150 километрах от Шымкента. Он строился несколько раз. Первоначально, по предположениям в 12 веке, после в 14-м, а в последний раз объект отстроили заново в 1971 году.

«По преданию, Арыстан баб — это человек, видевший пророка Мухаммеда, его заветы он донёс до своего ученика Ходжа Ахмета Яссауи. По легенде, Арыстан Баб жил пять веков и был гигантского роста. Сегодня в мавзолей приходят люди, чтобы загадать сокровенное желание и донести свои молитвы Богу», -сообщил шыракшы Нуржан Зиялы.

Главная достопримечательность Туркестана — музей — заповедник Хазрет Султан. Объект внесён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Строительство мавзолея Яссауи- главного в комплексе, началось в 14 веке, а достроили его только два века спустя. Амир Тимур, глубоко уважавший суффийского поэта и проповедника, повелел воздвигнуть на его могиле усыпальницу. Надгробие можно увидеть сквозь деревянное окно, плиту из изумрудного мрамора Амир Тимур специально привез из Индии.

«Архитектура мавзолей ходжа Ахмета Яссауи очень уникальна. Мавзолей именуют как комплекс-мавзолей. Потому что средневековые мастера, зодчие, они смогли объединить в один комплекс 35 разнообъемных помещений. И уникальность здесь Мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи в том, что сохранились памятники времён амира Тимура. Двери сохранились 14 века, тайказан 14 века, светильники», — подчеркнула экскурсовод музея-заповедника Хазрет Султан Асем Оренбекова.

Стоит посетить в Туркестанской области и музей спорта имени Кажымукана. Знаменитый казахский палуан на международных аренах выступал с Иваном Поддубным и Иваном Заикиным. Для развития отрасли туризма в Туркестанскую область приглашают экспертов из Италии и России, специально для обучения тонкостям сферы обслуживания. Разработано 52 интересных маршрута. Идёт работа по цифровизации памятников и обеспечению объектов аудиогидами. Так в регионе пытаются решить проблему с нехваткой экскурсоводов.

«В соответствии с генпланом здесь именно по туризму 16 объектов, в 20 году все они будут сданы в эксплуатацию. В этом году планируется музыкальный фонтан, амфитеатр, центр ремесленников, и археологический парк под открытым небом. Все они будут привлекать туристов, все эти туристские объекты, за счёт него мы планируем увеличение туристов», — проинформировал И.О. руководителя управления туризма Туркестанской области Жасулан Толебеков.

Кстати, совсем скоро планируют запустить поезд Ташкент-Туркестан. Так что туристов из Узбекистана станет значительно больше.