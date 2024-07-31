Когда смерть становится жизнью…

В Шымкенте посмертный донор спас жизни ЧЕТЫРЕХ человек. Эта новость потрясла многих земляков…

В среду вечером, 24 июля 2024 года, врачи Центра сердца Шымкента провели уникальную, по сути, историческую операцию по пересадке сердца. Донором стал 18-летний парень, который погиб после ДТП. Он скончался в больнице. Информацию об этом супероперативно – прямо в момент проведения операции – опубликовали на сайте OTYRAR.

Пересадку провели врачи Центра сердца Шымкента: Дархан Суйгенбаев, оператор-ассистент Жасарал Балымов и анестезиолог Бекжан Перменов.

Чуть позднее выяснились и другие, не менее потрясающие факты. На официальном сайте Минздрава РК сказано следующее: «Четырем пациентам, длительное время ожидавшим донорские органы, провели успешные операции по пересадке. Посмертным донором стал 18-летний парень, который скончался от полученных в результате ДТП травм. Согласие на изъятие органов дали его родственники.

Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг (РЦКТВМУ) Министерства здравоохранения РК оперативно осуществил организацию процесса донорства и трансплантации. В ходе мультиорганного забора были изъяты печень, сердце и две почки.

25 июля 2024 года специалисты провели успешные операции по пересадке органов. Так, в Центре сердца Шымкента новое сердце получил пациент 1966 года рождения. В Национальном научном центре хирургии имени А.Н. Сызганова пересадили печень пациентке 1966 года рождения. В клинической больнице Туркестанской области проведена трансплантация почки пациенту 1984 года рождения. В клинике University Medical Center пересадили вторую почку ребенку 2008 года рождения».

Удалось выяснить, что обладателем сердца 18-летнего парня из Шымкента стал 58-летний житель Туркестанской области. С 2021 года он находился в листе ожидания на трансплантацию. Такую возможность он ожидал в столичном госпитале, но операция стала возможной в родном городе. Представляете, каково это в 58 лет получить такое молодое сердце?!

«На сегодня состояние пациента расценивается как удовлетворительное. Он проходит послеоперационные первые сутки. Гемодинамика стабильная, пациент в сознании», – говорится в сообщении медцентра.

Эти сложные высокотехнологичные хирургические операции стали возможны благодаря слаженной работе большой команды специалистов ОКБ Туркестанской области, выездной команды КФ UMC ННКЦ, службы скорой помощи и санавиации.

По данным РЦКТВМУ, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано семь посмертных доноров, что позволило пересадить 19 органов. С начала 2024 года количество посмертных доноров составило пять, что дало возможность пересадить 19 органов.

Если уместно так выразиться, то наши врачи-трансплантологи с каждым годом все больше «набивают руку». Не за горами то время, когда подобные операции станут обыденным, чуть ли не рутинным делом.

Мне показалось интересной следующая цитата с сайта Минздрава: «Министерство здравоохранения отмечает высокий уровень подготовки и координации казахстанских специалистов, медицинских работников, особенно трансплантологов, а также растущую поддержку со стороны населения. Работа по развитию трансплантологической помощи в стране будет продолжена».

Да уж… Поддержка населения. Загляните в «Инстаграм», на open.shymkent и прочтите отклики о данном случае. Чего только люди не пишут… Разумеется, прежде всего они выражают свои соболезнования родителям погибшего Максима (в «Инстаграме» я и узнала имя донора). И, конечно же, восхищаются мужественным поступком родителей парня, которым, надо полагать, непросто далось подобное решение.

Парень под ником sanzhar.rv задался вопросом: «Интересно, а деньги будут выплачивать за органы семье умершего человека?..»

Другой пользователь fox_fox0909 написал: «Если лежишь в коме, то теперь врачам будет крайне неинтересно из этой комы тебя вытащить. Интерес будет в том, чтобы сообщить твоим родным, что спустя несколько дней комы (возможно, даже специально введенной) у тебя умер мозг. Что нужно изъять органы для нуждающихся. И все привет. Возможно, был шанс жить дальше, но врачам этот твой шанс не интересен».

А человек с ником anaid0909 написал: «Соболезную родным и близким. Органы, которые изъяли, будут бесплатно трансплантировать людям или за баснословную плату?»

Самым адекватным считаю коммент slavarts: «Чем больше людей будут соглашаться на посмертное донорство, тем быстрее снизятся спрос и потребности в органах. Ажиотаж спадет, и наступит баланс. Будут и лечить, и спасать».

Хочется верить, что этот случай с Максимом изменит отношение многих к донорству.

Есть замечательная книга нашего современника, американского трансплантолога Джошуа Мезрича «Когда смерть становится жизнью. Будни врача-трансплантолога». Рекомендую всем ее прочесть. После нее вы точно станете менее критичны к трансплантации, донорству и окончательно убедитесь в том, что человек, покинувший этот мир, может продолжить свое существование в других.

Вот лишь две цитаты из книги Мезрича: «В трансплантологии все иначе. В этой области смерть является точкой отсчета»; «…Дар жизни становится наследством, и это хоть как-то может ослабить чудовищную боль потери, которую им приходится выносить».

И еще раз, спасибо тебе, Максим! Покойся с миром… Ты подарил жизнь четверым, в них – часть тебя, ты — ЕСТЬ!

Фарида Шарафутдинова