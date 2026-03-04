Девять лет учебы и вечный поиск: путь в высшую лигу хирургии

В новом выпуске программы «Человек труда» смотрите:
Как детская история едва не потерянной жизни определила судьбу будущего хирурга?
Сколько лет нужно учиться, чтобы войти в высшую лигу хирургии?
Что чувствует врач, когда в его руках-донорский орган и чья-то надежда на вторую жизнь?
И почему трансплантология-это не просто профессия, а образ жизни?
Девять лет учебы, десятки спасенных пациентов, операции, где цена ошибки слишком высока.
О выборе, ответственности и балансе между семьей и больницей-откровенный разговор с хирургом-трансплантологом.