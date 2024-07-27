Жизни четырех человек были спасены благодаря донору в Шымкенте. Посмертным донором стал 18-летний парень, который скончался от полученных в ДТП травм. После констатации необратимой гибели мозга родители погибшего дали согласие на изъятие органов.

Главный двигатель организма — сердце, получил 58-летний реципиент из Шымкента. В очереди на пересадку он стоял с 2018 года.

Дархан Суйгенбаев, председатель правления НАО «Центр сердца Шымкент»: «Такого рода операции на сердце проводятся на остановленном сердце. Операция проходила при поддержке команды UMC. Вчера прилетели специалисты, они помогали нам в заборе сердца и в последующей операции. Корпоративный фонд UMC имеет огромный опыт в лечении такой категории пациентов и, благодаря их поддержке, такие операции стали возможными и в стенах нашего центра».

Это уже вторая трупная трансплантация сердца, проведенная в шымкентском «Центре сердца». Высокотехнологичная операция длилась около 8 часов. Остальные изъятые органы погибшего были отправлены в разные города Казахстана. На сегодняшний день в Шымкенте в трансплантации сердца нуждаются 16 пациентов.

Бакытжан Абдуллаев, заместитель руководителя управления здравоохранения г. Шымкента: «Органы 18-летнего донора были переданы нуждающимся пациентам безвозмездно. Операция выполнялась за счет государства. Реабилитация и дальнейшее восстановление реципиента будет также осуществляться в рамках ОСМС».

Врачи, в свою очередь, напоминают, что донорство не противоречит религиозным канонам и сегодня любой гражданин Казахстана может дать согласие или отказ на изъятие органов на портале электронного правительства. Пересаженные органы донора после его смерти могут спасти до восьми жизней. Пересадить можно почки, печень, поджелудочную железу, сердце и даже легкие — главное, чтобы была тканевая и групповая совместимости.