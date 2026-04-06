В Казахстане растёт число участников программ профобучения

С начала 2026 года краткосрочным профессиональным обучением в Казахстане охвачено более 22 тысяч человек. По состоянию на 1 апреля обучение с целью повышения квалификации и получения новых специальностей прошли 22 051 человек.
Краткосрочные курсы позволяют безработным гражданам всего за несколько месяцев получить востребованные на рынке труда знания и практические навыки.
Обучение организуется по нескольким направлениям:
в учебных организациях — курсы формируются на основе заявок работодателей;
непосредственно на рабочем месте у работодателей;
в онлайн-формате через портал Skills Enbek по перечню востребованных профессий.
Продолжительность обучения составляет до шести месяцев и определяется с учётом особенностей выбранной квалификации.
Наибольшее число участников программы отмечено в Актюбинская область — 2,6 тысячи человек, Шымкент — 2,3 тысячи, Туркестанская область и Кызылординская область — по 1,6 тысячи человек, а также в Костанайская область — 1,5 тысячи человек.
По данным на 1 апреля карьерными центрами в учебные организации на профессиональное обучение направлено 163 человека. Из них 10 уже завершили курсы, а девять трудоустроены.
Обучение на рабочем месте проводится под руководством наставников из числа опытных сотрудников. На период обучения между работодателем и безработным заключается трудовой договор. Заработная плата в размере 20 МРП выплачивается центром трудовой мобильности и перечисляется на счёт обучающегося. С начала года такой формой обучения охвачено 288 человек.
Основная часть участников проходит обучение онлайн. Через портал Skills Enbek в 2026 году дистанционные курсы прошли 21,6 тысячи безработных.
Среди наиболее востребованных профессий: повар, швея, бухгалтер-кассир, парикмахер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, мастер маникюра и стилист-парикмахер.
Чтобы пройти краткосрочное профессиональное обучение, необходимо обратиться в карьерный центр по месту жительства, а в сельской местности — к акимам посёлков, сельских округов и городов районного значения.
Гражданам, участвующим в программе, предоставляются меры государственной поддержки: оплата обучения, стипендия либо заработная плата, а также компенсация транспортных расходов. При обучении вне места проживания предусмотрена материальная помощь на аренду жилья.