Шымкент вошёл в число лидеров по обучению на платформе Skills Enbek

С начала 2026 года более 27,5 тысячи казахстанцев прошли онлайн-обучение на платформе профессионального обучения Skills Enbek и получили соответствующие сертификаты. Среди них около 9,9 тысячи безработных граждан.

Всего на платформе зарегистрировано свыше 1,2 миллиона пользователей, из которых почти 45 тысяч присоединились в этом году.

За весь период работы сервиса обучение прошли около 1,1 миллиона человек.

Среди безработных, завершивших курсы, 2,4 тысячи — молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.

Наибольшее число обучившихся проживает в Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Карагандинской областях.

Как отмечается, «платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения, а также продвижение принципа обучения на протяжении всей жизни».

Сейчас на платформе доступно 570 курсов по различным направлениям, из которых 385 — бесплатные.

Их продолжительность составляет от 2 до 72 часов.

Наибольшее количество сертификатов в январе–феврале получили слушатели курсов «Кассир», «Финансовая грамотность», «Индивидуальный помощник для сопровождения людей с ограниченной мобильностью» и «Введение в социальную работу».

По завершении обучения пользователи проходят тестирование, и при успешном результате получают сертификат, который автоматически добавляется в резюме на электронной бирже труда Enbek.kz.