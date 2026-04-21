Изменить правила выплаты пособий по безработице планируют в Казахстане. По словам министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, сроки получения выплат могут сократить, а также ввести их максимальный размер. По его словам, такие меры связаны с выявленными схемами злоупотреблений в системе.

Ранее, до пандемии, пособие выплачивалось в течение четырёх месяцев, затем этот срок увеличили до шести — и он сохранялся до сих пор. Теперь власти намерены пересмотреть эти условия и одновременно установить верхний предел выплат для безработных граждан.

«Сейчас потолок выплаты по пособиям пересматривается. У нас сейчас есть моменты, которые надо отрегулировать. Исключить серые схемы, которые сейчас появились вокруг фонда. Цель в этом. То есть у нас граждане, которые заявляются и хотят, чтобы им выплачивали, у нас есть кейс, до 1 млн тенге получает как безработный. Ну такое не может быть. Можно не работать и получать эти выплаты», — Аскарбек Ертаев, министр труда и социальной защиты населения.