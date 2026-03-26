Казахстан и Узбекистан усиливают сотрудничество в аграрной сфере. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства РК Ермек Кенжеханулы, принявший участие в бизнес-форуме «Италия–Центральная Азия (C5) + Азербайджан», прошедшем в Узбекистане.

Форум был посвящён вопросам внедрения инноваций для устойчивых агроэкосистем, развитию регенеративного сельского хозяйства и цифровизации отрасли.

В рамках мероприятия Ермек Кенжеханулы провёл переговоры с министром сельского хозяйства Узбекистана Иброхимом Абдурахмоновым. Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего взаимодействия в аграрной отрасли.

Особое внимание было уделено внедрению современных технологий, развитию устойчивого сельского хозяйства, а также совместным мерам по адаптации к климатическим изменениям и снижению экологических рисков.

Стороны также обсудили перспективы углубления сотрудничества в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, бобовые и масличные культуры. Отдельно рассмотрены вопросы увеличения производства и взаимных поставок мясной и молочной продукции.

Отмечено, что реализация достигнутых договорённостей будет способствовать укреплению продовольственной безопасности, повышению конкурентоспособности аграрной продукции и расширению экспортного потенциала Казахстана.

Казахстан выразил готовность к дальнейшему развитию стратегического партнёрства с Узбекистаном и реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

Кроме того, Ермек Кенжеханулы провёл встречу с министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоллобриджиде.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества, а также вопросы расширения инвестиционного партнёрства и внедрения передовых агротехнологий с участием итальянского бизнеса.