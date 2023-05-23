Сотни фур застряли на казахстанско-узбекской границе

Сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана — на таможенном посту в Туркестанской области. Дальнобойщики жалуются, что вынуждены сутками стоять в очереди, а чтобы миновать КПП быстрее других, необходимо доплачивать, передаeт OTYRAR со ссылкой на телеканал Almaty.tv.

На трассе вблизи пункта пропуска «Казыгурт» растянулась многокилометровая пробка из фур. Водители грузовиков с товарами пытаются проехать в Узбекистан. Но вынуждены простаивать на казахстанской территории сутками.

«Вчера в 10 часов приехали сюда, и с того времени стоим. В лучшем случае продвинулись, наверное, на 200 метров», — рассказал дальнобойщик из Казахстана Бахт Жиенбаев.

«Здесь нет — ни туалетов, ни столовых. Отлучиться не можем. Потому что в любой момент машины начнут двигаться. Так можно потерять очередь. Ничего не остаётся нам, как сидеть и ждать», — возмутился дальнобойщик из Узбекистана Дилмурод Бакиров.

Очередь двигается медленно и только днём, делятся автоперевозчики, а вечером все фуры стоят. По словам водителей, некоторые машины пропускают на границе за отдельную плату. Услуги такие якобы оказывают «толкачи».

«Мы тоже можем заплатить и проехать. Просто нужно же других водителей уважать. Были случаи, когда в фуры с холодильником загружают доски, железо. Потом они каким-то образом делают документы, в которых указывается груз со скоропортящимися продуктами. Так они спокойно заезжают», — отметил дальнобойщик Бахт Жиенбаев.

Скопление большегрузов прокомментировали в местном таможенном органе. Причину объяснили тем, что крупный в регионе пропускной пункт «Капланбек» приостановил работу из-за реконструкции. Поэтому весь грузопоток перенаправлен на три других пункта. Два из них функционируют частично. Поэтому они перегружены, и там постоянные пробки.

«Это естественное явление. Грузопоток с каждым годом увеличивается. Органами госдоходов принимаются все необходимые меры. По согласованию с государственными органами Республики Узбекистан перешли на усиленный режим«, — сообщил руководитель отдела областного управления таможенного администрирования ДГД Айдос Кадирбердиев.

Пропускные пункты в регионе, добавили в департаменте, и так перешли на ускоренный процесс таможенного оформления. Ежедневно в одном направлении границу пересекают около 250 транспортных средств. Но это пока не решает проблему со скоплением большегрузов.