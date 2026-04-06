Более 60 тысяч подозрительных карт заблокировано в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял председателя агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Жаната Элиманова. Глава государства заслушал отчёт о результатах работы ведомства и планах на предстоящий период.

По словам Жаната Элиманова, в ходе мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на сумму около 30 млрд тенге. Также обнаружены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию научно-технических разработок.

Кроме того, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств системы Фонда социального медицинского страхования. Ещё 21 уголовное дело расследуется по фактам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

В сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид. Также пресечена деятельность группы, занимавшейся массовой фишинговой SMS-рассылкой от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Пресечена незаконная выдача лицензий первой категории более чем 400 номинальным строительным компаниям.

В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов начато 14 расследований по фактам использования так называемых дроп-карт. Их общий оборот превысил 13 млрд тенге. Заблокировано свыше 68 тысяч банковских карт, оформленных на подставных лиц.

Также начато 23 досудебных расследования по фактам использования фиктивных компаний и поддельных документов, причинивших ущерб почти на 13 млрд тенге. Пресечена деятельность трёх теневых криптообменников, через которые отмывались средства, полученные от финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.