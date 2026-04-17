В хлопковую отрасль Туркестанской области вложено более 100 млрд тенге

В Туркестанской области, развитию хлопкового кластера уделяется большое внимание. Сейчас в регионе уже работают 5 крупных агропромышленных объектов, а к концу года планируют запустить шестой.

Выстраивается полный цикл: хлопок выращивают, перерабатывают, а затем шьют готовые изделия. За прошлый год в отрасль вложили свыше 100 миллиардов тенге. Открыли около полутора тысяч рабочих мест.

Тем не менее, для обслуживания хлопкового кластера необходима квалифицированная рабочая сила.

Ставку делают на местную молодежь: студентов колледжей планируют активно включать в производство, обучать под конкретные задачи. Параллельно расширяются площади посевов и внедряются водосберегающие технологии.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Мы готовы оказать всю необходимую поддержку для своевременной и эффективной реализации важных проектов. Вместе проработаем ваши дальнейшие планы и актуальные вопросы. Цель — развитие хлопкового кластера полного цикла, создание новых рабочих мест, увеличение объемов отечественной продукции. Согласованные проекты должны быть полностью реализованы».