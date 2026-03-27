Freedom broker
В Туркестанской области усиливают глубокую переработку хлопка

Редактор Юлия Машковская
27
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил предприятия хлопкового кластера в Отырарском районе и ознакомился с их работой.

В регионе реализуются проекты по созданию полного цикла переработки хлопка. Один из них — завод ТОО «Түркістан тоқыма» стоимостью 4,37 млрд тенге, рассчитанный на переработку до 90 тыс. тонн сырья в год.

В области активно внедряются современные технологии, включая капельное орошение и системы на базе искусственного интеллекта для управления производством.

Развитие кластера позволит повысить добавленную стоимость продукции и усилить экспортный потенциал региона.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

